Rabiot viré de l’OM : Il raconte son transfert express !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Soudainement place sur la liste des transferts par la direction de l'OM mi-août en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a finalement été transféré au Milan AC en fin de mercato. Le jeune milieu belge Arthur Vermeeren a été recruté en catastrophe pour remplacer numériquement Rabiot, et il livre les coulisses de son arrivée à l'OM.

Les faits remontent au 15 août dernier, alors que l'OM venait tout juste d'ouvrir sa saison en Ligue 1 par une défaite à Rennes (1-0) : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire après le match, et la direction du club phocéen a donc décidé de placer les deux joueurs sur la liste des transferts dans la foulée et de ne pas les garder. Rabiot est parti au Milan AC, et l'OM a donc réussi à le remplacer numériquement en toute fin de mercato avec l'arrivée d'Arthur Vermeeren (20 ans), prêté avec option d'achat par le RB Leipzig.

« Ça s'est fait très rapidement » Interrogé en conférence de presse vendredi, Vermeeren s'est confié sur les coulisses de sa signature à l'OM : « Je suis très content d'être ici. Je crois que ça s'est fait très rapidement, vers la fin du mercato. J'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation, apprendre à connaître le style de jeu de l'entraîneur et prendre de la confiance, me sentir bien dans l'équipe et le jeu. Pour être un bon apport, j'ai dû attendre un peu. Mon premier match s'est bien passé et j'espère que j'aurai d'autres occasions pour faire d'autres bons matchs avec Marseille », a-t-il indiqué.