Jude Bellingham : L’annonce qui va enflammer l’OM !

Passé par l’Atlético Madrid avant de prendre la direction du RB Leipzig et d’être prêté avec option d’achat à l’OM cet été, Arthur Vermeeren s’était révélé sous les couleurs du Royal Antwerp, où il a eu Mark van Bommel comme entraîneur. Ce dernier prédisait alors un grand avenir au milieu de 20 ans et une trajectoire à la Jude Bellingham.

Après avoir « essayé de le recruter l’an dernier », comme le confiait Medhi Benatia mardi au sortir de la victoire contre l’Ajax Amsterdam (4-0), l’OM a fini par s’attacher les services d’Arthur Vermeeren cet été. Parti à l’Altético Madrid en janvier 2024, puis au RB Leipzig six mois plus tard, le milieu de terrain âgé de 20 ans est prêté avec option d’achat à Marseille, où on le considère déjà comme l’avenir du club.

« C'est le présent et aussi le futur du club » « Sans doute qu'il jouera d'autres matchs. C'est le présent et aussi le futur du club. On travaille pour créer également le futur, pas seulement pour aujourd'hui et demain », assurait Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse. « Là en 2025 il est fort. Il a encore une très grande marge de progression. Sur le terrain, qu'il réussisse à être plus patron de l'environnement qui l'entoure. S'il devient moins timide en dehors des terrains, il pourra augmenter son rendement sur le terrain. Comme joueur, il est très fort. »