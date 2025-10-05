L’OM «catastrophique», le coup de théâtre signé De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il s’annonçait compliqué, l’OM a finalement parfaitement négocié son mois de septembre, ne s’inclinant que contre le Real Madrid (2-1), mais remportant toutes ses autres rencontres. Un enchaînement salué par Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC, qui a tenu à mettre en avant la gestion de Roberto De Zerbi lors de cette période, après un mois d’août « catastrophique ».

Vainqueur sur la pelouse de Metz (0-3), seul le Real Madrid (2-1) aura réussi à battre l’OM entre les trêves internationales de septembre et d’octobre. Avec des succès contre Lorient (4-0), le PSG (1-0), Strasbourg (2-1) et l’Ajax Amsterdam (4-0), les Olympiens ont parfaitement négocié cette période qui pouvait s’annoncer compliquée sur le papier, conclue samedi au stade Saint-Symphorien.

« Je trouve que Marseille est fort » « On voit la maturité marseillaise sur ce match-là. On voit surtout une qualité footballistique. J’ai quand même envie d’insister là-dessus, je trouve que Marseille est fort. Fort collectivement, individuellement et dans cette Ligue 1 ça suffit. Surtout, c’est l’enchaînement », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC, mettant en avant la gestion de son groupe par Roberto De Zerbi.