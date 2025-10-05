L’OM «catastrophique», le coup de théâtre signé De Zerbi !

S’il s’annonçait compliqué, l’OM a finalement parfaitement négocié son mois de septembre, ne s’inclinant que contre le Real Madrid (2-1), mais remportant toutes ses autres rencontres. Un enchaînement salué par Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC, qui a tenu à mettre en avant la gestion de Roberto De Zerbi lors de cette période, après un mois d’août « catastrophique ».
Vainqueur sur la pelouse de Metz (0-3), seul le Real Madrid (2-1) aura réussi à battre l’OM entre les trêves internationales de septembre et d’octobre. Avec des succès contre Lorient (4-0), le PSG (1-0), Strasbourg (2-1) et l’Ajax Amsterdam (4-0), les Olympiens ont parfaitement négocié cette période qui pouvait s’annoncer compliquée sur le papier, conclue samedi au stade Saint-Symphorien.
« Je trouve que Marseille est fort »
« On voit la maturité marseillaise sur ce match-là. On voit surtout une qualité footballistique. J’ai quand même envie d’insister là-dessus, je trouve que Marseille est fort. Fort collectivement, individuellement et dans cette Ligue 1 ça suffit. Surtout, c’est l’enchaînement », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC, mettant en avant la gestion de son groupe par Roberto De Zerbi.
« Ça conclut un mois de septembre grandiose »
« La gestion de Roberto De Zerbi, le turnover, les messages qu’il envoie, que ce soit les jeunes, les anciens, les recrues, je trouve ça réussi. Ça conclut un mois de septembre grandiose. Ça avait été catastrophique au mois d’août, cette trêve a fait beaucoup de bien. Les recrues se sont très très vite intégrées. Il y a des joueurs de grandes qualités qui sont arrivés à l’Olympique de Marseille, mais il faut les mettre en place. Il faut un partage de minutes comme Roberto De Zerbi le fait sur les dernières semaines pour satisfaire un peu tout le monde, que tout le monde prenne du rythme et pour l’instant c’est super », a ajouté Walid Acherchour.