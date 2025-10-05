«Il peut se passer des choses» : Le Qatar a tranché pour Al-Khelaïfi au PSG !

Axel Cornic

Présent depuis le début du projet QSI, Nasser Al-Khelaïfi a tout vécu au Paris Saint-Germain. S’il est actuellement célébré pour le succès en Ligue des Champions et la construction d’une équipe solide autour de Luis Enrique, le président parisien a en effet souvent été la cible des critiques, avec son départ qui a même été réclamé.

Les stars se sont succédé, mais lui a toujours été là. Nasser Al-Khelaïfi est le visage du PSG depuis 2011 et de personnage très peu connu au départ, il est devenu un pilier central du football français et européen. Mais il n’a pas toujours fait l’unanimité et il continue de diviser, même avec les succès récents de son club.

« Il adore le PSG depuis très longtemps » En plus de dix ans, un départ a souvent été évoqué, surtout après quelques polémiques assez importantes. Mais Al-Khelaïfi semble avoir un soutien indéfectible du côté de Doha. « Al-Khelaïfi pourrait-il partir du PSG ? La réalité c’est que Nasser Al-Khelaïfi adore le PSG depuis très longtemps. L’émir le sait » a expliqué Fabrice Hawkins, auteur du livre sur le PSG intitulé De l’enfer au paradis.