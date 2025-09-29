Transfert à l’OM : «Je n’aime pas», De Zerbi lâche une réponse cash en direct !

Présent en conférence ce lundi à la veille de la réception de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a pris la défense d’Igor Paixao, en difficulté lors de ses premiers matchs avec l’OM. Le technicien italien a rappelé que l’ailier brésilien était blessé au moment de son arrivée et qu’il n’était pas encore à 100% physiquement.
S’il n’a joué que quatre matchs pour le moment, dont deux titularisations face au PSG (1-0) et à Strasbourg (1-2), les débuts d’Igor Paixao font déjà l’objet de critiques. Il faut dire que le Brésilien est très attendu en raison du montant de son transfert, l’OM ayant dépensé 35M€ bonus compris pour le recruter en provenance de Feyenoord.
« C’est un joueur fort et il l’a déjà démontré en Ligue des champions »
Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Roberto De Zerbi n’a pas vraiment apprécié être interrogé sur les premeirs pas mitigés d’Igor Paixao : « Vous avez fait la même question à Matt (O’Riley). Je n’aime pas trop cette question, car Paixao s’est blessé il y a deux mois, il n’était pas dans une condition optimale. Mais c’est un joueur fort et il l’a déjà démontré en Ligue des champions. »
« Cette question ne me plaît pas »
« Parler de Paixao en voulant dire qu’il ne joue pas encore bien… Paixao n’est pas encore à 100% car quand un joueur a été blessé deux mois, c’est normal de ne pas être à 100% au niveau physique, non ? Si vous connaissez le foot, je pense que vous le savez très bien. Donc cette question ne me plaît pas », a ajouté l’entraîneur de l’OM.