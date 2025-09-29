Transfert à l’OM : «Je n’aime pas», De Zerbi lâche une réponse cash en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence ce lundi à la veille de la réception de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a pris la défense d’Igor Paixao, en difficulté lors de ses premiers matchs avec l’OM. Le technicien italien a rappelé que l’ailier brésilien était blessé au moment de son arrivée et qu’il n’était pas encore à 100% physiquement.

S’il n’a joué que quatre matchs pour le moment, dont deux titularisations face au PSG (1-0) et à Strasbourg (1-2), les débuts d’Igor Paixao font déjà l’objet de critiques. Il faut dire que le Brésilien est très attendu en raison du montant de son transfert, l’OM ayant dépensé 35M€ bonus compris pour le recruter en provenance de Feyenoord.

« C’est un joueur fort et il l’a déjà démontré en Ligue des champions » Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Roberto De Zerbi n’a pas vraiment apprécié être interrogé sur les premeirs pas mitigés d’Igor Paixao : « Vous avez fait la même question à Matt (O’Riley). Je n’aime pas trop cette question, car Paixao s’est blessé il y a deux mois, il n’était pas dans une condition optimale. Mais c’est un joueur fort et il l’a déjà démontré en Ligue des champions. »