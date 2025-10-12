Gros transfert au PSG : Une star de Deschamps annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 40M€ (hors bonus) afin de boucler le recrutement de Lucas Chevalier. Auteur de débuts mitigés dans les buts des Champions d’Europe, le jeune gardien de 23 ans est amené à défendre les buts de l’équipe de France à l’avenir. Actuel titulaire chez les Bleus, Mike Maignan est conquis par son successeur.

Malgré une fin de saison exceptionnelle en 2024-2025, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le PSG. Désireux de disposer d’un gardien correspondant davantage à ses principes de jeu, Luis Enrique a réclamé le transfert de Lucas Chevalier, recruté contre 40M€ en provenance du LOSC.

Lucas Chevalier, un potentiel à confirmer Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier connaît des débuts mitigés dans les buts parisiens. Actuel numéro 2 de l’équipe de France, le néo-parisien n’est pas encore en mesure d’aller déloger Mike Maignan. Capitaine des Bleus en l’absence de Kylian Mbappé, le gardien de l’AC Milan s’est exprimé avec beaucoup d’espoir sur les qualités du portier de 23 ans.