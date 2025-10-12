Gros transfert au PSG : Une star de Deschamps annonce du lourd !

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 40M€ (hors bonus) afin de boucler le recrutement de Lucas Chevalier. Auteur de débuts mitigés dans les buts des Champions d’Europe, le jeune gardien de 23 ans est amené à défendre les buts de l’équipe de France à l’avenir. Actuel titulaire chez les Bleus, Mike Maignan est conquis par son successeur.
Malgré une fin de saison exceptionnelle en 2024-2025, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le PSG. Désireux de disposer d’un gardien correspondant davantage à ses principes de jeu, Luis Enrique a réclamé le transfert de Lucas Chevalier, recruté contre 40M€ en provenance du LOSC.
Lucas Chevalier, un potentiel à confirmer
Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier connaît des débuts mitigés dans les buts parisiens. Actuel numéro 2 de l’équipe de France, le néo-parisien n’est pas encore en mesure d’aller déloger Mike Maignan. Capitaine des Bleus en l’absence de Kylian Mbappé, le gardien de l’AC Milan s’est exprimé avec beaucoup d’espoir sur les qualités du portier de 23 ans.
« Je suis persuadé qu’il va s’imposer au PSG »
« On échange beaucoup, on est toujours en contact en dehors de la sélection. Il va apprendre, c’est un jeune gardien avec de l’avenir devant lui. Il va s’imposer, il a l’exigence avec lui. C’est un jeune gardien avec beaucoup de choses devant lui. Je suis persuadé qu’il va s’imposer au PSG. Lucas est un jeune gardien qui a beaucoup de potentiel, un gros bosseur, très humble. On a une relation grand frère-petit frère. Le plus important, c’est le collectif », a confié Mike Maignan en conférence de presse ce dimanche.