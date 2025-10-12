Ousmane Dembélé : L’immense joie avant de retrouver le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé devrait prochainement effectuer son grand retour au PSG. En attendant, l’attaquant parisien était présent dans sa ville d’enfance d’Évreux (Eure) afin de présenter son Ballon d’Or acquis le 22 septembre dernier. Le numéro 10 n’a pas caché sa joie face à la foule présente.

Le 22 septembre 2025 restera à jamais une date gravée dans la mémoire d’Ousmane Dembélé. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG quelques mois plus tôt, l’attaquant parisien a été sacré Ballon d’Or après une saison exceptionnelle.

Avant le PSG, Dembélé fait étape à Évreux Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé devrait très prochainement retrouver le PSG. L’attaquant de 28 ans devrait être de retour dans le groupe de Luis Enrique à l’issue de la trêve internationale. En attendant, c’est du côté d’Évreux que le Ballon d’Or 2025 se trouvait ce dimanche après-midi, afin de présenter son prestigieux trophée face à la ville où ce dernier a grandi.