Officiel - Zidane lâche l’équipe de France : Il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Appelé pour la première fois de sa carrière en sélection algérienne alors qu’il avait porté le maillot de l’équipe de France avec les catégories de jeunes, Luca Zidane n’a pas dissimulé sa fierté mercredi, et ne semble en rien regretter son choix.

La nouvelle a fait grand bruit ces dernières semaines : Luca Zidane (27 ans), le deuxième fils de Zinedine Zidane, a décidé de porter le maillot de l’Algérie. Le gardien de Grenade vit actuellement sa première convocation avec les Fennecs, et interrogé en zone mixte par des journalistes locaux mercredi, Zidane s’est lâché au sujet de ce nouveau challenge loin de l’équipe de France dont il a pourtant porté le maillot des U16 aux U20.

« Je suis fier » « C'est un bon choix à prendre maintenant pour moi. C'est les origines de mon grand-père. Je suis fier d'être Algérien. Je suis vraiment content d'être là pour ma première sélection. Le plus important c'est demain sur le terrain. Tout donner pour rendre fier le peuple algérien », annonce Luca Zidane, qui semble emballé par son choix porté sur l’Algérie.