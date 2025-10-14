Kylian Mbappé, le mensonge dénoncé en direct !

Axel Cornic

Blessé face à l’Azrbaidjan, Kylian Mbappé n’a pas participé à la deuxième rencontre de cette trêve internationale face à l’Islande (2-2). Et selon les observateurs il a énormément manqué à l’équipe de France de Didier Deschamps, qui a semblé sans solutions en attaque.

Est-ce qu'il y a une dépendance à Kylian Mbappé en équipe de France ? L’absence du capitaine des Bleus a beaucoup été commenté au lendemain du match nul face à l’Islande, qui n’assure pas encore la qualification pour la Coupe du monde 2026. Et les débats font rage...

« Ce n'est pas vrai ! » C’est notamment le cas sur les antennes de RMC, avec Jérôme Rothen qui écarte pour sa part un lien direct entre l’absence de Mbappé et le triste visage montré par l’équipe de France ce lundi soir, face à l’Islande. « J'espère que vous n'allez pas croire qu'on n'a pas battu l'Islande parce qu'il n'y avait pas Mbappé. Ce n'est pas vrai ! » a déclaré l’ancien international français.