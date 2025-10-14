Mbappé - PSG : Un nouveau transfert de folie ?

Amadou Diawara

Lors de l'été 2017, le PSG s'est offert les services de Kylian Mbappé. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a bouclé un prêt avec une option d'achat, et ce, après avoir trouvé un accord avec l'AS Monaco. Le PSG ayant levé la clause à 180M€ de Kylian Mbappé. D'après Transfermarkt, il faut payer exactement le même prix aujourd'hui pour arracher le Français au Real Madrid.

