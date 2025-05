Estelle Denis, sa nouvelle aventure !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Estelle Denis s'apprête à raviver un classique du petit écran. L’animatrice qui a notamment présenté "100 % Foot" sur M6 sera à la tête de l'émission culte "Ça se discute" à partir de septembre sur RMC Story. Fidèle au format d'origine, elle promet de conserver les codes du programme qui devrait rappeler quelques souvenirs aux téléspectateurs.

Révélée dans le sport, avec notamment l’émission "100 % Foot" qu’elle a présenté sur M6 de 2005 à 2008, Estelle Denis est aujourd’hui à la tête d’Estelle Midi, chaque jour sur RMC. Une quotidienne qui ne va pas l’empêcher de prendre part à un nouveau projet à la rentrée, qui devrait rappeler quelques souvenirs aux téléspectateurs.

Estelle Denis succède à Jean-Luc Delarue

Estelle Denis sera en effet à la présentation de la célèbre émission "Ça se discute", incarné par Jean-Luc Delarue entre 1994 et 2009 sur France 2 et relancée à la rentrée par RMC Story. Invitée de "C Médiatique" sur France 5, l’animatrice a assuré que « tous les codes de “Ça se discute” » seraient conservés pour cette nouvelle version, dont le porte-documents tenu par Jean-Luc Delarue à l’époque : « J’ai hyper envie de le garder parce que je ne suis jamais au prompteur donc j’ai toujours des fiches. C’est vrai que la présentation debout fait que si j’ai toutes les fiches de l’émission, je vais avoir un Bottin dans les mains. Le porte-documents c’est génial pour avoir des feuilles A4 ».

« On essaye de garder au maximum les codes de l’émission »

Il en est de même pour l’oreillette qui était visible sur le présentateur décédé en 2012 : « L’idée de Jean-Luc Delarue était de mettre en valeur son équipe. Le fait qu’on voit qu’il avait un fil montrait qu’il était en relation avec son équipe, explique Estelle Denis. On garde aussi l’invité sur le perchoir qui était un peu le grand témoin de “Ça se discute”, les fauteuils en bois, l’arène et la présentation debout.... On essaye de garder au maximum les codes de l’émission ».

Une nouveauté est tout de même à prévoir : « Dans l’émission il y aura un truc auquel je suis très attachée, c’est “que sont-ils devenus ?”. On va reprendre des thèmes qui ont été abordés il y a 20 ans, et peut-être dans les témoins d’il y a 20 ans, on va pouvoir les revoir et voir leur cheminement ». La première salve de tournages aura lieu en juillet, tandis que la diffusion est prévue durant le mois de septembre.