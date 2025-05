Estelle Denis a brisé le silence, le problème avec Raymond Domenech

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pendant de longues années, Estelle Denis a partagé la vie de Raymond Domenech, à la tête de l’équipe de France entre 2004 et 2010. Une situation délicate pour l’animatrice, qui présentait l’émission "100 % Foot" à cette époque. Celle qui n’hésite plus aujourd’hui à prendre position dans les programmes qu’elle présente affirme avoir agit différemment par le passé.

Entre 2004 et 2010, Raymond Domenech était à la tête de l’équipe de France, une situation qui ne fut pas simple à gérer pour sa compagne Estelle Denis, journaliste de sport à l’époque et animatrice de l’émission 100 % Foot. Impossible pour elle donc de ne pas évoquer les prestations de Zinedine Zidane et ses coéquipiers durant cette longue période, mais Estelle Denis reconnaît qu’elle s’interdisait quelque chose.

« Ma situation familiale à un moment m’interdisait de donner mon point de vue »

Invité de l’émission "C médiatique" dimanche midi sur France 5, Estelle Denis a évoqué la grande différence entre la présentation de "100 % Foot" à l’époque et celle de sa quotidienne sur RMC, "Estelle Midi" : prendre position sur les débats. « Ça me faisait peur parce que je n’ai jamais donné mon point de vue. J’ai présenté beaucoup d’émissions de sport. J'essayais de ne pas donner mon point de vue parce que ma situation familiale à un moment m’interdisait de donner mon point de vue », a confié l’animatrice de 48 ans.

« On se dit : ‘Si elle pense ça, c’est que son mari pense ça’ »

« Quand j’étais en couple avec Raymond Domenech et qu’il était sélectionneur de l’équipe de France, je ne pouvais pas donner un avis parce que les gens, quand une femme donne son avis, on se dit : ‘Si elle pense ça, c’est que son mari pense ça’, donc je faisais hyper attention à le protéger lui et à protéger son travail donc je ne donnais jamais mon avis », poursuit Estelle Denis.