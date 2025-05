Pierre Ménès : Estelle Denis le lâche pour un beau projet !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais journaliste sur RMC, Estelle Denis avait toutefois animé des émissions de sport durant une grande partie de sa carrière, notamment sur M6 où elle était à la tête de 100% Foot avec Pierre Ménès avant que ce dernier ne rejoigne Canal+. Et alors que l'émission fête ses 20 ans en 2025, l'idée de faire un 100% Foot spécial pour l'occasion a germé avant de rapidement prendre fin.

Avant de se faire connaître du grand public en devenant la star du Canal Football Club sur Canal+, Pierre Ménès était consultant sur M6 et plus particulièrement sur 100% Foot. L'émission présentée par Estelle Denis fête d'ailleurs ses 20 ans cette année. Pour l'occasion, l'organisation d'une émission spéciale avec certains historiques a été évoquée. Mais Pierre Ménès révèle que ce projet avec Estelle Denis et Dominique Grimault s'annonce compliqué.

Un 100% Foot spécial pour les 20 ans ?

« Non, je n’en ai pas parlé parce que déjà Dominique vit à Marrakech maintenant. Estelle est quand même prise tous les jours par "Estelle Midi" (son émission quotidienne sur RMC, NDLR) et la reprise de "Ça se discute" qu’elle fera à la rentrée », rappelle-t-il lors de sa vidéo sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

«C’est une belle idée mais qui à mon avis restera à l’échelle de belle idée»

« Donc je ne suis pas sûr qu’elle n’ait que ça à faire. Et puis, c’est bien gentil de refaire une émission spéciale, mais sur quelle chaîne ? Qui va vouloir prendre ça ? C’est une belle idée mais qui à mon avis restera à l’échelle de belle idée », ajoute Pierre Ménès.