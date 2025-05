Pierre Ménès annonce «une énorme perte» au PSG !

Amadou Diawara

Victime d'un « étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite », comme annoncé par le PSG, Ousmane Dembélé est incertain pour la réception d'Arsenal ce mercredi soir. Interrogé sur la potentielle absence du numéro 10 de Luis Enrique, Pierre Ménès a annoncé qu'il s'agirait d'une « énorme perte ».

Mardi dernier, le PSG s'est déplacé à Londres pour affronter Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et les hommes de Luis Enrique ont remporté cette première bataille à l'Emirates Stadium par le plus petit des scores (0-1). Toutefois, les Parisiens ont perdu Ousmane Dembélé en cours de match. En effet, le numéro 10 du PSG est sorti sur blessure à la 70ème minute de jeu.

Dembélé marque tous les buts du PSG

Comme l'a communiqué le PSG, Ousmane Dembélé a souffert d'un « étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite » lors du choc entre le PSG et Arsenal la semaine dernière. Malheureusement pour Luis Enrique, son numéro 10 est donc incertain pour le match retour, programmé ce mercredi au Parc des Princes. Et à en croire Pierre Ménès, une absence d'Ousmane Dembélé serait terrible pour le PSG.

«C'est le meilleur joueur de l'équipe»

« A quel point l'absence d'Ousmane Dembélé serait préjudiciable contre Arsenal ? Elle serait préjudiciable parce que c'est le mec qui marque tous les buts, et c'est le meilleur joueur de l'équipe. Ce serait évidemment une énorme perte, même si le PSG a été très épargné par les blessures cette saison. Quand je dis épargné, c'est pas un coup de chance hein, c'est aussi parce que le club est extrêmement bien géré à ce niveau-là par Luis Enrique et le staff médical », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot. D'après les dernières indiscrétions de L'Equipe et de RMC Sport, Ousmane Dembélé a participé à trois exercices sur quatre de l'entrainement collectif du PSG de ce lundi. Ainsi, Luis Enrique devrait le convoquer pour la réception d'Arsenal.