Transfert bloqué à l’OM : Daniel Riolo propose son aide (et ça ne va pas plaire aux dirigeants)

Axel Cornic

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato hivernal et à l’Olympique de Marseille on semble vouloir encore offrir quelques renforts à Roberto De Zerbi. Ce dernier a déjà pu compter sur les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, mais Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria travailleraient en coulisses pour lui offrir un milieu de terrain de Ligue 1.

Ce n’est pas nouveau. La liste des joueurs qui ont souhaité forcer leur transfert est très longue, mais elle compte un nouveau nom depuis quelques semaines avec celui d’Himad Abdelli. Au SCO Angers depuis 2022, l’international algérien de 26 ans aurait un accord verbal avec l’OM, qu’il souhaiterait rejoindre en ce mercato hivernal. Mais son club ne semble pas vraiment sur la même longueur d’ondes…

« Abdelli ? On peut faire une cagnotte pour aider Pablo » Du côté d’Angers on n’a aucune intention de faire de cadeaux à l’OM et ce, même si le contrat du milieu de terrain se termine dans seulement quelques mois. Les négociations ne semblent pas avancer pour le moment, mais les dirigeants marseillais pourraient compter sur une aide inattendue de Daniel Riolo, qui a fait une annonce assez étonnante tout récemment. « Abdelli ? Il manque 500.000€ et l’OM ne veut pas les lâcher. On peut faire une cagnotte pour aider Pablo » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC.