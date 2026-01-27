«Je me fais traiter de p*te», Estelle Denis victime de jalousie !

Amadou Diawara

Sur le plateau d'Estelle Midi, Estelle Denis a témoigné sur le sexisme en France. Comme elle l'a avoué elle-même, la journaliste ne cesse d'être insultée au quotidien, et ce, parce qu'elle occupe un poste à responsabilité. Selon Estelle Denis, elle est ciblé par certains hommes parce qu'ils sont jaloux de sa réussite.

Il y a quelque jours, un débat a été lancé sur le sexisme en France, et ce, dans l'émission Estelle Midi. Lorsqu'elle a pris la parole, Estelle Denis s'est livrée sur son expérience personnelle. Comme elle l'a reconnu sur RMC, la journaliste française se fait régulièrement insulter par des hommes sur les réseaux sociaux, et ce, parce qu'elle un poste à responsabilité. D'après Estelle Denis, ces personnes de la gente masculine sont jalouses de sa réussite.

«On me dit tout le temps : "Elle a dû coucher avec machin"» « Il n’y a pas un jour où je ne me fais pas traiter dix fois de pute, c’est hallucinant. Je pense qu’il y a une jalousie de la part des hommes parce que nous les femmes, on accède à des postes à responsabilités ! Avant, ce n’était pas le cas. Il y a 30 ans, les hommes ne faisaient pas forcément attention à nous. On était un peu soumises, il y avait très peu de divorces à l’époque. On n’accédait pas à des postes à responsabilité parce qu’on n’osait même pas le demander », a confié Estelle Denis, avant de poursuivre.