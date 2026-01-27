«Je lui ai mis une patate» : Bagarre dans le vestiaire, Lizarazu raconte son clash avec un célèbre joueur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Champion du monde avec l’équipe de France en 1998, Bixente Lizarazu semble d’un naturel calme, mais il ne fallait pas chauffer l’ancien latéral gauche, aujourd’hui âgé de 56 ans. L’un de ses coéquipiers de l’époque peut en témoigner, les deux hommes ayant eu une bagarre dans le vestiaire, heureusement pour eux sans conséquence.

Passé par les Girondins de Bordeaux ou encore l’OM, Bixente Lizarazu a également marqué l’histoire du Bayern Munich. Depuis la fin de sa carrière, le compagnon de Claire Keim occupe le poste de consultant sur TF1, commentant notamment les rencontres de l’équipe de France. Au micro comme sur le terrain, l’ancien latéral des Bleus semble plutôt calme, mais il lui est arrivé de hausser le ton et même d’en venir aux mains, comme il l’avait révélé au micro de RMC.

« Il m’a mis la main à la gorge » Invité de l’émission Team Duga en 2020, présentée à l’époque par son ancien coéquipier Christophe Dugarry avec lequel il a remporté la Coupe du monde 1998, Bixente Lizarazu avait évoqué une bagarre de vestiaire survenue avec Lothar Matthäus. Un conflit tenant son origine d’un « truc à la con » selon lui, peu après la finale de la Ligue des champions perdue par le Bayern Munich contre Manchester United. « Il me dit que c’est moi qui ait fait la mauvaise passe, et pas lui le mauvais contrôle. Il a commencé à parler fort. Je lui ai répondu, on s’est rapproché. Il m’a mis la main à la gorge et je lui ai mis une patate », avait expliqué Liza.