Marqué par la CAN, Brahim Diaz va changer d'équipe ?

Très en vue lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, Brahim Diaz a failli au moment le plus important, avec son penalty raté en finale face au Sénégal. Un coup dur pour le Maroc mais surtout pour le joueur, puisque cet épisode semble avoir laissé des grosses traces et cela pourrait avoir un impact sur sa situation au Real Madrid.
Les histoires de penalties ratés sont très nombreuses dans l’histoire du football et souvent, les acteurs principaux galèrent à s’en sortir. Le plus célèbre est celui de Roberto Baggio lors de la finale de la Coupe du monde 1994, entre l’Italie et le Brésil. Mais un nouveau nous a été livré tout récemment, puisque le flop de Brahim Diaz lors de la finale de la CAN 2026, pourrait très vite rentrer dans le top de ce classement.
Un penalty aux lourdes conséquences
Le talentueux milieu offensif du Real Madrid, s’est illustré tout au long de la compétition, avec 5 buts en 7 apparitions sous le maillot du Maroc. Mais il lui a manqué peut-être le plus important, puisque sa panenka ratée a facilement été arrêtée par le gardien du Sénégal. La polémique a rapidement enflé, alimentée par les différents scandales qui ont émaillé cette finale de la CAN, avec Brahim Diaz qui semble donc entré dans une spirale négative.
Brahim Diaz prêt à quitter Madrid ?
Depuis son retour au Real Madrid, il n’a en effet que très peu joué avec seulement 10 minutes lors de la victoire sur Villarreal (2-0), puis 12 à l’occasion de la défaite face à Benfica en Ligue des Champions (4-2). A en croire les informations exclusives de Caughtoffside, cette baisse de temps de jeu ne serait pas un hasard et Brahim Diaz pourrait être peu à peu écarté des plans de l’équipe, avec un départ qui se dessiner. Mais pour aller où ? Le média britannique évoque notamment des discussions avec Newcastle, qui serait prêt à faire des folies pour le Marocain.