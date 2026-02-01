Marqué par la CAN, Brahim Diaz va changer d'équipe ?

Axel Cornic

Très en vue lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, Brahim Diaz a failli au moment le plus important, avec son penalty raté en finale face au Sénégal. Un coup dur pour le Maroc mais surtout pour le joueur, puisque cet épisode semble avoir laissé des grosses traces et cela pourrait avoir un impact sur sa situation au Real Madrid.

Les histoires de penalties ratés sont très nombreuses dans l’histoire du football et souvent, les acteurs principaux galèrent à s’en sortir. Le plus célèbre est celui de Roberto Baggio lors de la finale de la Coupe du monde 1994, entre l’Italie et le Brésil. Mais un nouveau nous a été livré tout récemment, puisque le flop de Brahim Diaz lors de la finale de la CAN 2026, pourrait très vite rentrer dans le top de ce classement.

Un penalty aux lourdes conséquences Le talentueux milieu offensif du Real Madrid, s’est illustré tout au long de la compétition, avec 5 buts en 7 apparitions sous le maillot du Maroc. Mais il lui a manqué peut-être le plus important, puisque sa panenka ratée a facilement été arrêtée par le gardien du Sénégal. La polémique a rapidement enflé, alimentée par les différents scandales qui ont émaillé cette finale de la CAN, avec Brahim Diaz qui semble donc entré dans une spirale négative.