Calvaire à l'OM : Un joueur balance tout !

Amadou Diawara

Lors de l'exercice 2024-2025, Chancel Mbemba n'a pas eu une seule minute de jeu à se mettre sous la dent. En effet, le défenseur central congolais a été mis au placard par le club marseillais pendant l'intégralité de la saison dernière. Interrogé, Chancel Mbemba est revenu sur son calvaire.

Alors qu'il était engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OM, Chancel Mbemba n'a pas joué une seule minute lors de la dernière saison. Mis au placard par le club marseillais, l'international congolais a dû attendre le 14 septembre dernier pour reprendre la compétition en club. Transféré librement et gratuitement à l'intersaison, Chancel Mbemba a fait ses débuts avec le LOSC contre le Toulouse FC, étant entré en jeu en cours de match.

OM : Mbemba a mal vécu sa mise à l'écart Lors d'un entretien accordé à Carré, Chancel Mbemba est revenu sur sa saison blanche à l'OM. « A quel point ça a été difficile à l'OM ? Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant cette mise à l'écart d'une saison ? De rester à la maison. Tu ne joues pas. Moi, j'ai accepté tout ce que le club m'a dit, parce que j'avais un contrat avec le club », a confié le joueur de 31 ans, avant de poursuivre.