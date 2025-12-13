L'OM rate un «top mondial» : L'annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une excellente saison, Mason Greenwood impressionne à l'OM. Et pourtant, Walid Acherchour revient la théorie qui assure que l'ailier anglais aurait pu être encore plus fort. Sans les accusations de violences conjugales, le numéro 10 de l'OM avait tout pour devenir un top mondial.

Recruté pour 26M€ en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a été poussé au départ compte tenu des accusations de violences conjugales qui pèsent sur lui. D'ailleurs, des théories estiment que sans ses affaires, Mason Greenwood serait un top mondial. Walid Acherchour évoque ce sujet.

«Si Greenwood n’avait pas eu ses histoires il serait top mondial» « Je préfère la deuxième saison de Mason Greenwood mais l’année dernière, mettre 21 buts dans des moments très importants, ça compte. Il y a une différence dans les gros matchs mais pour moi Greenwood, ce n’est pas Cole Palmer. J’aime bien quand il est dans le cœur du jeu mais je dis juste que l’histoire de "si Greenwood n’avait pas eu ses histoires il serait top mondial", moi je mets une réserve à ça. Ce football-fiction… Maintenant, je sais que ce que Greenwood est actuellement », confie-t-il sur le plateau du Winamax FC, avant de poursuivre.