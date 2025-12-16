Plombé par Mbappé, le PSG prépare du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, le PSG et Kylian Mbappé se sont retrouvés face au conseil des prud’hommes. Les juges présents sur place ont donné raison à l’attaquant français, en ordonnant de manière immédiate au club parisien de lui verser 61M€. Un coup dur pour Paris, même si clairement, les dirigeants ne comptent pas en rester là.

Depuis son départ en 2024, Kylian Mbappé est engagé dans un gros combat juridique avec le PSG. En effet, la star de 26 ans réclame toujours 55M€ d’impayés à son ancien employeur. En novembre dernier, une audience entre les deux parties avait dégénéré. L’entourage du joueur réclamant alors 263M€ au PSG, qui de son côté, en réclamait 440M€.

Le PSG doit verser 61M€ à Mbappé Comme le révèle RMC, ce mardi, quatre juges du conseil des prud’hommes chargés de trancher sur cette audience de novembre ont rendu leur verdict. Ces derniers ont donné raison à Kylian Mbappé, obligeant le PSG à verser 61M€ à son ancienne vedette. A noter que le club parisien doit également publier le premier mois du jugement sur la première page de son site internet.