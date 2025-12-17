Procès avec Mbappé : Coup de théâtre, il annonce la victoire du PSG !

Mardi, le PSG a été condamné à payer 61M€ à Kylian Mbappé par le Conseil des Prud'hommes. Une somme qui correspond aux salaires impayés par le club de la capitale. Et pourtant, Sébastien Tarrago estime que c'est le PSG le grand gagnant de ce procès puisque l'image du capitaine des Bleus a été écornée.
Après une longue bataille judiciaire entamée dans la foulée du départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG a été condamné par le Conseil des Prud'hommes à verser 61M€ à son ancien attaquant. Une somme qui correspond à la totalité des salaires et primes que le club de la capitale devait au capitaine de l'équipe de France. Et pourtant, pour Sébastien Tarrago, journaliste de L'EQUIPE, c'est bien le PSG qui est le grand gagnant de cette histoire.
Pour Tarragon le PSG a eu ce qu'il voulait
« C’est très délicat, car quand vous regardez la situation d’ensemble, le PSG a eu ce qu’il voulait. À savoir, écorner l’image de Kylian Mbappé avec cette histoire », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant d'en rajouter une couche.
« Pendant des mois et des mois, il a été répété dans les médias d’envergure que Kylian Mbappé réclamait des millions et des millions d’euros et que c’était honteux. Alors qu’en fait, il ne réclame que son salaire à la base. Et ils ont réussi cette stratégie-là, d'abîmer l’image de Kylian Mbappé. Ça, c'est la vue d'ensemble, donc c’est réussi pour moi à ce niveau-là », ajoute Sébastien Tarrago.