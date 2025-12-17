Procès avec Mbappé : Coup de théâtre, il annonce la victoire du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi, le PSG a été condamné à payer 61M€ à Kylian Mbappé par le Conseil des Prud'hommes. Une somme qui correspond aux salaires impayés par le club de la capitale. Et pourtant, Sébastien Tarrago estime que c'est le PSG le grand gagnant de ce procès puisque l'image du capitaine des Bleus a été écornée.

Après une longue bataille judiciaire entamée dans la foulée du départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG a été condamné par le Conseil des Prud'hommes à verser 61M€ à son ancien attaquant. Une somme qui correspond à la totalité des salaires et primes que le club de la capitale devait au capitaine de l'équipe de France. Et pourtant, pour Sébastien Tarrago, journaliste de L'EQUIPE, c'est bien le PSG qui est le grand gagnant de cette histoire.

Pour Tarragon le PSG a eu ce qu'il voulait « C’est très délicat, car quand vous regardez la situation d’ensemble, le PSG a eu ce qu’il voulait. À savoir, écorner l’image de Kylian Mbappé avec cette histoire », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant d'en rajouter une couche.