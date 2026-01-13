Rupture avec Zidane : C'est officiel, il plaque tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La CAN a pris fin en quart de finale pour l'Algérie qui est tombée sur une redoutable équipe du Nigéria. Pour sa première compétition avec les Fennecs, Luca Zidane semble s'être imposé dans les buts, au détriment d'Oussama Benbot. Troisième portier algérien, il a décidé de prendre sa retraite internationale.

Bien que faisant partie des favoris de la CAN, l'Algérie a finalement chuté en quarts de finale contre le Nigéria. Une compétition qui aura tout de même permis à Luca Zidane de s'installer dans les buts, non sans faire de victime. Troisième portier des Fennecs durant la CAN, Oussama Benbot a annoncé qu'il prenait sa retrait internationale. Il faut dire que le gardien de 31 ans est le seule algérien a n'avoir pas disputé la moindre minute de jeu.

Oussama Benbot prend sa retraite internationale « Après mûre réflexion, et avec une grande fierté d’avoir représenté dignement mon pays durant de nombreuses années, je considère que le moment est venu pour moi de me retirer de la scène internationale et de laisser la place à la nouvelle génération de joueurs talentueux », écrit-il sur ses réseaux sociaux avant de poursuivre.