Lamine Yamal : Clash devant les caméras, sa tromperie est balancée en public !

Amadou Diawara

Ce dimanche, le FC Barcelone a remporté la finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Durant la rencontre, Vinicius Jr (25 ans) et Lamine Yamal (18 ans) sont allés au clash. A tel point que le Brésilien s'est plaint de l'Espagnol auprès de l'arbitre José Luis Munuera Montero.

Qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone a dû se frotter au Real Madrid ce dimanche. Et les hommes d'Hans-Dieter Flick sont venus à bout de la bande à Kylian Mbappé, l'ayant emporté 3-2 au stade Roi-Abdallah de Djeddah, en Arabie Saoudite.

«Il simule tout le temps» Lors de la rencontre, Vinicius Jr et Lamine Yamal se sont pris le bec. D'ailleurs, le numéro 7 du Real Madrid est allé jusqu'à se plaindre du crack du FC Barcelone auprès de l'arbitre José Luis Munuera Montero. « Je te l’ai déjà dit. Il simule tout le temps, il se jette tout le temps », a pesté Vinicius Jr sur des images captées par les caméras de Movistar.