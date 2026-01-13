Zidane et sa nouvelle histoire d’amour : Le tacle inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après son Euro 1996 raté sur le plan personnel avec l'équipe de France, Zinedine Zidane s'apprêtait à vivre une nouvelle histoire idyllique avec la Juventus Turin où son transfert venait d'être bouclé. Et le numéro 10 des Bleus, qui avait été clashé dans la presse par le président du club italien, avait alors réagi à ses propos.

L'équipe de France avait été éliminée en demi-finale de l'Euro 1996 par la République Tchèque, et le niveau de jeu affiché par Zinedine Zidane tout au long de cette compétition avait fait couler beaucoup d'encre à cette époque, d'autant que le meneur de jeu venait de boucler son transfert des Girondins de Bordeaux en direction de la Juventus Turin. Une nouvelle histoire d'amour qui avait démarré par un clash, puisque le président turinois Giovanni Agnelli avait taclé Zidane dans la presse après cet Euro : « Zidane, c'est le joueur dont on m'a parlé ou c'est celui que j'ai vu au Championnat d'Europe ? », avait-il lâché.

« Je ne peux pas lui donner tort » Et en août 1996, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Zinedine Zidane s'était accordé un droit de réponse envers son nouveau patron à la Juventus en évoquant ses critiques : « Celles-ci ne m'ont pas fait mal. Je ne peux pas lui reprocher d'avoir dit que j'ai mal joué, puisque c'est vrai I Quelque temps après, d'ailleurs, il m'a d'ailleurs dit en tête-à-tête ce que j'avais fait de bien. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais quand même ! Sur le fond, c'était une bonne critique. Dire qu'il ne fallait pas venir à la Juve pour jouer comme ça, je ne peux pas lui donner tort... », expliquait Zidane.