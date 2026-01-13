Bixente Lizarazu : La douloureuse séparation

Lundi, le monde du football français a fait ses adieux à Rolland Courbis qui est disparu à l'âge de 72 ans. Les hommages se multiplient pour l'ancien entraîneur de l'OM et des Girondins de Bordeaux à l'image de Bixente Lizarazu qui a reconnu que ce décès l'avait beaucoup affecté.
Lizarazu rend hommage à Courbis
« Quand on se croisait en tant que consultants, j'ai toujours éprouvé énormément de plaisir à parler avec lui. C'était un immense passionné de foot et on s'appréciait vraiment », lâche-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant d'évoquer les mythiques causeries de Rolland Courbis.
« Elles étaient vraiment à part par rapport à celles des autres entraîneurs que j'ai connus. Il savait nous faire rire avec sa faconde et son humour légendaires tout en sachant nous remonter comme des pendules ! Il pouvait aussi bien nous enlever toute la pression d'un match quand il le fallait, ou nous en mettre quand c'était nécessaire. C'était vraiment fantastique ! On attendait ses causeries à chaque fois parce qu'on savait qu'on allait se régaler. Quel que soit l'adversaire, on avait l'impression qu'il était nul (rire) ! Il nous galvanisait tout en nous amusant », ajoute Bixente Lizarazu.