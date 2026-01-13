Bixente Lizarazu : La douloureuse séparation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi, le monde du football français a fait ses adieux à Rolland Courbis qui est disparu à l'âge de 72 ans. Les hommages se multiplient pour l'ancien entraîneur de l'OM et des Girondins de Bordeaux à l'image de Bixente Lizarazu qui a reconnu que ce décès l'avait beaucoup affecté.

Quelques jours après le décès de Jean-Louis Gasset, le monde du football français a fait ses adieux à Rolland Courbis qui est décédé lundi à l'âge de 72 ans. L'ancien coach des Girondins de Bordeaux a reçu de nombreux hommages à l'image de celui de Bixente Lizarazu qui a évolué sous les ordres de Rolland Courbis entre 1992 et 1994.

Lizarazu rend hommage à Courbis « Quand on se croisait en tant que consultants, j'ai toujours éprouvé énormément de plaisir à parler avec lui. C'était un immense passionné de foot et on s'appréciait vraiment », lâche-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant d'évoquer les mythiques causeries de Rolland Courbis.