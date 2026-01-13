Thierry Henry - Bixente Lizarazu : La grosse tension !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Patrice Evra balance sur Bixente Lizarazu et son comportement au moment où lui-même faisait ses grands débuts en équipe de France. Intronisé par Thierry Henry à son arrivée en sélection, l'ancien latéral gauche de l'AS Monaco aurait fait l'objet d'une grosse tension et a tout balancé sur le comportement de Lizarazu.

En 2022, Patrice Evra balançait au micro de RMC Sport sur l'attitude de Bixente Lizarazu qu'il avait brièvement croisé à ses débuts en équipe de France en 2004. L'ancien latéral gauche emblématique du Bayern Munich aurait réservé un accueil particulièrement tendu à Evra, alors même que Thierry Henry avait tenté de faire les présentations entre eux au sein des Bleus.

Lizarazu, ambiance tendue avec Henry et Evra « Je sais que Liza a essayé de mentir en disant qu’on n’a jamais eu de sélection ensemble. Jérôme (Rothen) peut en témoigner, c’était juste avant la finale de la Ligue des champions. Et là Thierry (Henry), alors que je n’avais jamais vu Lizarazu, lui dit que la relève était là. Liza me lance un regard en disant : ‘On t’a dit que j’avais pris ma retraite?’ », a révélé Patrice Evra, qui garde donc un souvenir assez mauvais de Bixente Lizarazu.