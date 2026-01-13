Zidane, le drame familial qui le touche

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane est endeuillé comme de nombreuses figures du football français en ce lundi de janvier. Ces dernières heures, Rolland Courbis nous a quitté, entraînant des hommages à tout va et plein d'émotions sur les réseaux sociaux. Il en va de même pour Zinedine Zidane qu'il connaît depuis le début des années 90 qui, sur Instagram, a fait part de sa grande tristesse.

Moins de trois semaines après la disparition de Jean-Louis Gasset, une autre figure forte du football français s'est éteinte ce lundi 12 janvier 2026. Rolland Courbis, ex-entraîneur de l'OM et des Girondins de Bordeaux où il a rencontré Zinedine Zidane qu'il a surnommé Zizou, n'est plus de ce monde.

«Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi» Un décès qui a bouleversé le paysage footballistique en France. Les hommages se sont multipliés, et notamment celui de Zinedine Zidane. L'ex-joueur de Coach Courbis chez les Girondins a pris la parole par le biais de son compte Instagram. « Je viens d’apprendre la disparition de Rolland. Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi comme entraîneur et sur le plan humain; c’était un mec très attachant, entier ! ».