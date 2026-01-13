Bixente Lizarazu : Loin de Claire Keim, son autre «vie de couple» !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En couple dans la vie avec la comédienne Claire Keim, Bixente Lizarazu est amené à s’absenter plusieurs fois dans l’année pour commenter les Bleus sur TF1 avec Grégoire Margotton. Des déplacements qui peuvent durer de longues semaines à l'occasion des grandes compétitions internationales très appréciés par le champion du monde tricolore.

Sacré champion du monde en 1998, Bixente Lizarazu a brillamment réussi sa reconversion dans les médias, occupant notamment le rôle de consultant sur TF1 en plus de ses activités à la radio. Après Canal+ , l’ancien défenseur a rejoint la Une en 2009, commentant les rencontres aux côtés de Christian Jeanpierre avant de former son duo avec Grégoire Margotton .

Et entre les deux hommes, la complémentarité s’est installée rapidement. « J'adore commenter les Bleus, j'adore le faire avec Grégoire Margotton, avec lequel je suis très complice - en dehors des goûts culinaires (rires) - et j'espère que ça va durer très très longtemps », confiait-il en 2022 auprès de L’Équipe. « Tous les duos de commentateurs ne sont pas amis, nous, on peut dire qu’on l’est. On a cultivé des choses en dehors du football », avait-il déjà révélé l’année précédente, dans un entretien accordé à Ouest-France.

« Pendant un grand événement, nous avons presque une vie de couple »

Une bonne relation primordiale alors que les deux hommes sont amenés à se côtoyer durant plusieurs semaines d'affilée à l’occasion des compétitions internationales qu’ils commentent pour TF1. « Pendant un grand événement, nous avons presque une vie de couple ! [Il rit.] Nous prenons plaisir à voyager ensemble, à nous promener dans les rues ou à nous charrier. Notre complicité s’est faite très vite, dès l'arrivée de Grégoire sur TF1, en 2016 », déclarait le compagnon de Claire Keim en 2023, pour Télé Loisirs.

Il n’est pas rare en effet pour le tandem Margotton-Lizarazu de profiter des lieux en marge de certains matches. « On est parti en Islande cinq jours avant le match des Bleus pour se faire un petit road-trip. Quand on va commenter dans des villes qui nous plaisent, on peut y aller un peu plus tôt pour profiter de la ville, précisait Lizarazu auprès de Ouest-France. Disons qu’on a une façon d’appréhender les choses assez identiques. Ce n’est pas qu’un match à commenter. C’est également la découverte d’un pays, d’une île, d’une ville… C’est bien quand, au-delà du travail, il y a une envie commune de partager quelque chose. Le road-trip en Islande était extraordinaire, on a plein d’anecdotes sur la Coupe du monde en Russie, des repas, des soirées… »