Un «très bon joueur» au PSG : C’est la folie à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le PSG semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Et comme depuis quelques temps maintenant, le club de la capitale souhaite miser sur la jeunesse. Les dirigeants parisiens seraient ainsi intéressés par les services de Yan Diomandé. Le crack du RB Leipzig serait également dans le viseur du Bayern Munich, qui adorerait son profil.

L’hiver s’annonce plutôt calme du côté du PSG. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que la formation parisienne ne comptait pas spécialement recruter en janvier. En revanche, les Rouge-et-Bleu semblent déjà préparer leur recrutement pour l’été prochain. Et comme depuis quelques temps, les pensionnaires de la Ligue 1 devraient chercher à miser sur la jeunesse.

Le PSG a de la concurrence pour Yan Diomandé Le PSG garderait notamment un œil sur l’évolution de Yan Diomandé. Du haut de ses 19 ans, l’international ivoirien a fait sensation avec le RB Leipzig en Bundesliga lors de la première partie de saison (7 buts et 4 passes décisives en 16 rencontres avant la CAN). Le club allemand estimerait d’ailleurs sa pépite aux alentours de 100M€. Seulement, le Bayern Munich serait également annoncé sur le coup. Et au sein de la formation bavaroise, on semble sous le charme de Yan Diomandé.