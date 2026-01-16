Séparation avec Mbappé : C'est confirmé pour sa nouvelle victime !

Poussé au départ du Real Madrid par Kylian Mbappé, Endrick a rebondi à l'OL où il bénéficiera d'un gros temps de jeu. Et au jeu des chaises musicales, c'est Martin Satriano qui est la grande victime de ce dossier. Prêté par le RC Lens, l'attaquant uruguayen va effectivement rejoindre Getafe. Paulo Fonseca l'a confirmé en conférence de presse.
L'OL a réalisé l'un des jolis coups de ce mercato d'hiver en obtenant le prêt d'Endrick, barré par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid. Par conséquent, le jeune brésilien va s'installer à la pointe de l'attaque des Gones ce qui a pour conséquence de pousser au départ Martin Satriano. Une tendance confirmée par Paulo Fonseca devant les médias.
Satriano quitte l'OL
« À part Rachid Ghezzal (adducteurs), tous les joueurs sont prêts. Malick Fofana devrait recommencer le prochain mois. Ce sera plus long pour Ernest Nuamah. Martin (Satriano) est à Getafe. Vous avez tous vu ce qu’il se dit sur lui. Avec l’arrivée d’Endrick, il aurait eu moins d’opportunités. Cette option convient au joueur, mais aussi au club », confie-t-il en conférence de presse.
Paulo Fonseca confirme !
Par conséquent, l'OL va lever l'option d'achat de Martin Satriano, qui était prêté par le RC Lens depuis le début de la saison, afin de le prêter dans la foulée à Getafe en Liga. Reste désormais à savoir si l'Uruguayen va retrouver un temps de jeu important afin de revenir en force l'été prochain.