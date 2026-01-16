Séparation avec Mbappé : C'est confirmé pour sa nouvelle victime !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ du Real Madrid par Kylian Mbappé, Endrick a rebondi à l'OL où il bénéficiera d'un gros temps de jeu. Et au jeu des chaises musicales, c'est Martin Satriano qui est la grande victime de ce dossier. Prêté par le RC Lens, l'attaquant uruguayen va effectivement rejoindre Getafe. Paulo Fonseca l'a confirmé en conférence de presse.

L'OL a réalisé l'un des jolis coups de ce mercato d'hiver en obtenant le prêt d'Endrick, barré par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid. Par conséquent, le jeune brésilien va s'installer à la pointe de l'attaque des Gones ce qui a pour conséquence de pousser au départ Martin Satriano. Une tendance confirmée par Paulo Fonseca devant les médias.

Satriano quitte l'OL « À part Rachid Ghezzal (adducteurs), tous les joueurs sont prêts. Malick Fofana devrait recommencer le prochain mois. Ce sera plus long pour Ernest Nuamah. Martin (Satriano) est à Getafe. Vous avez tous vu ce qu’il se dit sur lui. Avec l’arrivée d’Endrick, il aurait eu moins d’opportunités. Cette option convient au joueur, mais aussi au club », confie-t-il en conférence de presse.