Real Madrid - Zidane : Les retrouvailles qui vont faire parler !

Alexis Brunet

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps dira stop et laissera son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Zinédine Zidane, actuellement sans banc, est le favori pour le remplacer à la tête des Bleus. Les discussions ont d’ailleurs déjà commencé avec l’ancien coach du Real Madrid, qui devrait pouvoir compter sur David Bettoni comme adjoint.

« On verra bien à ce moment-là. Il peut se passer plein de choses qui ne seraient pas celles que les gens attendent. Maintenant, je l'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Zinédine Zidane, à la fois pour ce qu'il a apporté au football français et pour ce qu'il a aussi démontré en tant qu'entraîneur, en gagnant des trophées. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, on va préparer la Coupe du monde. » Dans un entretien accordé à L’Équipe dernièrement, Philippe Diallo n’avait pas voulu parler de Zinédine Zidane comme du remplaçant de Didier Deschamps. Un discours de façade, car les discussions avec l’ancien entraîneur du Real Madrid auraient déjà commencé.

Zidane et la FFF discutent Comme le rapporte L’Équipe ce vendredi, des discussions secrètes entre la FFF et Zinédine Zidane auraient actuellement lieu. Cela confirme donc que l’ancien coach du Real Madrid devrait devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, sauf coup de tonnerre La composition du staff de Zizou a même été évoquée.