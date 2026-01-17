Rupture avec Bixente Lizarazu : Il est sous le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, l'interview de Gérard Lopez n'a pas manqué de faire parler, notamment à cause de ses déclarations au sujet de Bixente Lizarazu. Une sortie qui a choqué Dominique Séverac qui fracasse le patron des Girondins de Bordeaux qui évoluent désormais en National 2.

Dans les colonnes de L'EQUIPE, Gérard Lopez a accordé une longue interview dans laquelle il défend son bilan aux Girondins de Bordeaux. L'homme d'affaires en a même profité pour tacler Bixente Lizarazu très critique à son égard : « Il devrait parler de foot plutôt que des choses qu'il ne comprend pas. Quand je suis arrivé dans le club, la situation était celle qu'elle était. Quand on parle de la dette, une grosse partie de la dette correspond à l'argent que j'ai mis dans le club et j'ai abandonné cette dette-là. J'ai mis beaucoup plus que lui ou d'autres qui n'ont jamais rien mis. J'ai été là quand personne n'a voulu s'occuper du club la première fois ». Des propos qui ont choqué le journaliste du Parisien Dominique Séverac.

Séverac choqué par Gérard Lopez « Paroles de fossoyeur… Quelqu’un qui a coulé des clubs, qui a laissé des ardoises monstrueuses, qui est un personnage sulfureux, détesté dans le monde du foot. Evidemment, personne qui a une personne que je n’ai pas viendra vous le dire en "on", mais tous les grands clubs du football français, tous les grands dirigeants, la Fédération, le détestent », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.