Zinedine Zidane à Paris, le malaise annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques jours, Zinedine Zidane se trouvait à Paris pour rendre un hommage à Rolland Courbis à l’église de la Madeleine. Mais voilà que la présence du champion du monde 98 dans la capitale n’est clairement pas passée inaperçue. C’est ainsi que de nombreuses personnes se sont jetés sur Zizou pour obtenir un sefile ou encore un autographe. Des scènes qui ont gêné Thibaud Vézirian.

Entraîné par Rolland Courbis à Bordeaux, Zinedine Zidane était venu à l’église de la Madeleine pour lui rendre un dernier hommage. Mais voilà que ça a été le chaos dans les rues de Paris autour du champion du monde 98. En effet, Zizou a été assailli par de nombreuses demandes d’autographes et de photos. Des scènes folles qui n’ont pas manqué de faire polémique…

« Cette séquence est d’une gênance terrible » Lors d’un live sur ses réseaux sociaux, Thibaud Vézirian a réagi à ces images de Zinedine Zidane assailli par les passants pour des photos et des autographes. Le journaliste a alors lâché : « Cette séquence est d’une gênance terrible tant on se pose la question de ce qu’ils ont dans la tête. Oui, tu es content, tu as ta story, tu as ton selfie avec Zidane ».