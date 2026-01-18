Zinedine Zidane a signé, c’est la jackpot pour son salaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé sous le maillot de l’AS Cannes en professionnel, Zinedine Zidane a ensuite poursuivi sa carrière de joueur du côté des Girondins de Bordeaux. C’est en 1992 que le milieu offensif avait alors posé ses valises sur les bords de la Garonne. Une nouvelle étape dans la carrière de Zidane et cela s’est accompagné d’une grosse augmentation de salaire.

Aujourd’hui, les stars du football sont payées des millions d'euros par saison. Pour certaines, ça atteint même des sommes complètement folles. Mais voilà qu'il y a quelques années de cela, les montants étaient totalement différents. C’est ainsi qu'à ses débuts, Zinedine Zidane était très peu payé si l'on compare aux sommes d’aujourd’hui. Mais il n’empêche que c'était déjà fou financièrement pour Zizou…

La grosse augmentation à Bordeaux ! En 1992, Zinedine Zidane quittait Cannes pour les Girondins de Bordeaux. Il découvrait ainsi un nouveau monde et cela s’est alors ressenti sur son salaire. De quel montant parlait-on alors ? Dans l’émission Envoyé Spécial diffusée en 2016 sur Zidane, il était annoncé qu’il avait vu ses émoluments être multipliés… par 60 par rapport à ce qu'il touchait à ses débuts, pour atteindre ce qui représentait à l’époque 8 000€.