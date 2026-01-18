Zinedine Zidane a signé, c’est la jackpot pour son salaire !

Révélé sous le maillot de l’AS Cannes en professionnel, Zinedine Zidane a ensuite poursuivi sa carrière de joueur du côté des Girondins de Bordeaux. C’est en 1992 que le milieu offensif avait alors posé ses valises sur les bords de la Garonne. Une nouvelle étape dans la carrière de Zidane et cela s’est accompagné d’une grosse augmentation de salaire.
Aujourd’hui, les stars du football sont payées des millions d'euros par saison. Pour certaines, ça atteint même des sommes complètement folles. Mais voilà qu'il y a quelques années de cela, les montants étaient totalement différents. C’est ainsi qu'à ses débuts, Zinedine Zidane était très peu payé si l'on compare aux sommes d’aujourd’hui. Mais il n’empêche que c'était déjà fou financièrement pour Zizou…
La grosse augmentation à Bordeaux !
En 1992, Zinedine Zidane quittait Cannes pour les Girondins de Bordeaux. Il découvrait ainsi un nouveau monde et cela s’est alors ressenti sur son salaire. De quel montant parlait-on alors ? Dans l’émission Envoyé Spécial diffusée en 2016 sur Zidane, il était annoncé qu’il avait vu ses émoluments être multipliés… par 60 par rapport à ce qu'il touchait à ses débuts, pour atteindre ce qui représentait à l’époque 8 000€.
« Qu'est-ce que tu fais de Zidane ? Tu le vends à Marseille ? »
En 1992, les Girondins de Bordeaux raflaient donc la mise avec la signature de Zinedine Zidane. A propos de ce transfert du génie français, Alain Afflelou, ancien président du club bordelais, avait raconté : « Rolland Courbis voulait un milieu gauche et me dit : « Il faut prendre Jean-François Daniel à Cannes. » Je contacte son président, Alain Pedretti, qui tombe en D 2 et me répond : « Je suis emmerdé, ma masse salariale est trop importante. » On fixe le prix de Daniel, et je lui demande : « Qu'est-ce que tu fais de Zidane ? Tu le vends à Marseille ? » Il me dit : « Non, Tapie me fait ch... il a fait savoir dans la presse qu'il le prenait pour 8 millions de francs. Du coup, plus personne ne s'y intéresse ». Zidane, je l'avais vu jouer deux fois dans Téléfoot. Il me faisait penser à Mustapha Dahleb. Je lui dis : “Je te le prendrais bien si ça te rend service, mais je n'ai que 3 MF.” On avait pris trois joueurs pour 5 MF et je lui en avais filé cinq... Un bon troc, même si on m'avait reproché d'avoir mis ce prix sur un jeune joueur ».