Candidature envoyée à Didier Deschamps ? «Tant que je serais sur les terrains...»

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Didier Deschamps n’a pas encore dévoilé sa liste et il y a de grandes chances pour que certaines places soient encore à prendre. D’ailleurs, ce samedi un joueur a posé sa candidature pour faire partie de l’aventure avec Kylian Mbappé et compagnie.

Après 2014, 2018 et 2022, 2026 sera la dernière Coupe du monde de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur laissera sa place après le mondial américain et il souhaitera donc partir de la meilleure des manières possibles. Pour essayer de remporter la compétition, le champion du monde 1998 devra d’abord constituer la meilleure liste possible.

🎙️ "Tant que je suis sur le terrain, la Coupe du Monde sera un objectif pour moi"

🎙️ "Tant que je suis sur le terrain, la Coupe du Monde sera un objectif pour moi"

🔴🟡 Florian Thauvin est passé à notre micro après la victoire du RC Lens face à Rennes !

Deschamps a quelques certitudes Rompu à l’exercice, Didier Deschamps sait comment constituer le meilleur groupe possible pour remporter la Coupe du monde. Le sélectionneur sait d’ailleurs qu’il pourra déjà compter sur certains joueurs comme Kylian Mbappé qui est en feu avec le Real Madrid ou bien encore Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d’or la saison dernière. Dans les buts, Mike Maignan devrait bel et bien faire partie du voyage, tout comme William Saliba ou bien Dayot Upamecano en défense centrale.