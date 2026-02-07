Candidature envoyée à Didier Deschamps ? «Tant que je serais sur les terrains...»

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Didier Deschamps n’a pas encore dévoilé sa liste et il y a de grandes chances pour que certaines places soient encore à prendre. D’ailleurs, ce samedi un joueur a posé sa candidature pour faire partie de l’aventure avec Kylian Mbappé et compagnie.
Après 2014, 2018 et 2022, 2026 sera la dernière Coupe du monde de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur laissera sa place après le mondial américain et il souhaitera donc partir de la meilleure des manières possibles. Pour essayer de remporter la compétition, le champion du monde 1998 devra d’abord constituer la meilleure liste possible.
Deschamps a quelques certitudes
Rompu à l’exercice, Didier Deschamps sait comment constituer le meilleur groupe possible pour remporter la Coupe du monde. Le sélectionneur sait d’ailleurs qu’il pourra déjà compter sur certains joueurs comme Kylian Mbappé qui est en feu avec le Real Madrid ou bien encore Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d’or la saison dernière. Dans les buts, Mike Maignan devrait bel et bien faire partie du voyage, tout comme William Saliba ou bien Dayot Upamecano en défense centrale.
Certaines places restent à prendre
Si Didier Deschamps a déjà quelques certitudes, il reste également sans doute des places à prendre. Ce samedi, après la victoire du RC Lens face au Stade Rennais (3-1), Florian Thauvin a d’ailleurs déposé sa candidature au micro de beIN SPORTS. « Tant que je serai sur les terrains, ça sera un objectif pour moi. J’aime l’équipe de France par-dessus tout, c’est le graal, mais avant ça ça passe par des performances, un leadership sur le terrain et puis c’est un travail du quotidien. C’est ce que je fais et puis voilà, il reste encore pas mal de temps avant la liste et on travaille, on donne le maximum et puis après on verra ce qui se passera. » Déjà auteur de cinq buts et de deux passes décisives depuis son retour en Ligue 1 l’été dernier, l’ancien joueur de l’OM se donne les moyens d’y croire.