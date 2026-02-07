Jeux de société, mathématiques et mythologie… Les drôles de passions d’un joueur du PSG

Alexis Brunet

Lorsqu’ils ne disputent pas des matchs ou qu’ils ne s’entraînent pas, les joueurs du PSG ont du temps libre pour s’adonner à leurs passions. Certains d’entre eux aiment lire des livres ou bien regarder des films, mais d’autres ont des hobbies bien différents. Un Parisien apprécie par exemple particulièrement les jeux de société, les mathématiques ou bien encore la mythologie.

Pour pouvoir être titulaire au PSG, il ne faut pas commettre d’erreurs et Lucas Chevalier peut en témoigner. Le gardien de but arrivé l’été dernier au sein du club de la capitale a dernièrement dû laisser sa place à Matvey Safonov dans les buts parisiens. L’ancien Lillois n’arrive pour le moment pas à donner satisfaction et Luis Enrique a donc décidé de le faire s’asseoir sur le banc. Reste à voir si cela aura un effet bénéfique sur le Français.

🚨 BREAKING : Le PSG essaye bien de prolonger Luis Enrique jusqu’en 2030 !



Le club explique que les 1eres discussions se déroulent "très sereinement" et que "tout sera conclu en temps voulu", c’est à dire (dans l’idéal) avant la fin de la saison ✍️❤️💙



[L’Equipe] pic.twitter.com/nGM0vbZ0M2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 7, 2026

Safonov est bien intégré au sein du PSG Le fait d’avoir récupéré la place de titulaire dans les cages du PSG n’est toutefois pas un hasard pour Matvey Safonov. Selon les informations de RMC Sport, l’international russe est très bien intégré à Paris et il est très apprécié par l’ensemble du vestiaire qui aime sa personnalité joviale. De plus, il parle maintenant couramment le français, ce qui favorise la communication. Mais l’ancien joueur de Krasnodar brille surtout sur le terrain où il a plusieurs fois été décisif, comme lors de la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo où il avait brillé lors de la séance de tirs au but.