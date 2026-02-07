Il «fait des envieux» au PSG, sa signature est primordiale !

Au sein du PSG, bon nombre de joueurs attirent l’œil de grandes formations européennes. Lors du prochain mercato estival, certains prétendants pourraient donc tenter leur chance pour attirer Nuno Mendes, Bradley Barcola ou bien encore Désiré Doué. Toutefois, c’est pour un autre élément que le club de la capitale se fait du souci et préparerait donc une prolongation de contrat.
Cet hiver, le PSG ne s’est pas montré très actif sur le mercato. Le club de la capitale n’a mis la main que sur un nouveau joueur, Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone. Cela ne veut pas dire toutefois que Luis Campos ne travaille pas, car, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le conseiller sportif parisien planche depuis quelques semaines sur de nombreuses prolongations de contrat.
Le PSG prépare une autre prolongation de contrat
Le PSG veut donc sécuriser l’avenir de certains cadres comme Willian Pacho, Bradley Barcola et Fabian Ruiz, mais également celui de ses jeunes pousses comme Ibrahim Mbaye ou Senny Mayulu. En parallèle, selon les informations de L’Équipe, le club de la capitale aurait également lancé des négociations pour prolonger le contrat d’un élément très important : Luis Enrique. L’idée serait de lui offrir un nouveau bail jusqu’en 2030 et si possible de boucler tout ça avant le départ en vacances de l’Espagnol à l’issue de la saison.
Luis Enrique plaît en Angleterre
Le PSG ne serait pas très partant pour laisser partir en vacances Luis Enrique avec seulement un an de contrat encore (il est actuellement sous contrat jusqu’en 2027). Il faut dire que la réussite du club de la capitale a attiré l’œil de plusieurs formations, notamment du côté de l’Angleterre, toujours selon L’Équipe. « Rester 10 ans ? Je l'espère, mais la réalité, c'est qu'il est très difficile de rester autant d'années dans un club de haut niveau. Quand on s'appuie sur la durée de mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans. J'ai eu besoin de me ressourcer parce que l'énergie s'épuise. Mais ici, c'est un projet totalement différent. Je me sens très bien, je suis très à l'aise. Ce serait vraiment super que mon aventure ici dure dix ans », déclarait le technicien parisien en janvier 2025 avant sa prolongation de contrat jusqu’en 2027. Une déclaration qui plaide en faveur du PSG, mais tout peut aller très vite dans le monde du football.