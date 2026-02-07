Il «fait des envieux» au PSG, sa signature est primordiale !

Alexis Brunet

Au sein du PSG, bon nombre de joueurs attirent l’œil de grandes formations européennes. Lors du prochain mercato estival, certains prétendants pourraient donc tenter leur chance pour attirer Nuno Mendes, Bradley Barcola ou bien encore Désiré Doué. Toutefois, c’est pour un autre élément que le club de la capitale se fait du souci et préparerait donc une prolongation de contrat.

Cet hiver, le PSG ne s’est pas montré très actif sur le mercato. Le club de la capitale n’a mis la main que sur un nouveau joueur, Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone. Cela ne veut pas dire toutefois que Luis Campos ne travaille pas, car, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le conseiller sportif parisien planche depuis quelques semaines sur de nombreuses prolongations de contrat.

🔙 Il y a un an, jour pour jour, le premier but de Kvara sous nos couleurs !



🤔 Qui se souvient de l'adversaire et du score ? pic.twitter.com/I6xNsdwvHC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 7, 2026

Le PSG prépare une autre prolongation de contrat Le PSG veut donc sécuriser l’avenir de certains cadres comme Willian Pacho, Bradley Barcola et Fabian Ruiz, mais également celui de ses jeunes pousses comme Ibrahim Mbaye ou Senny Mayulu. En parallèle, selon les informations de L’Équipe, le club de la capitale aurait également lancé des négociations pour prolonger le contrat d’un élément très important : Luis Enrique. L’idée serait de lui offrir un nouveau bail jusqu’en 2030 et si possible de boucler tout ça avant le départ en vacances de l’Espagnol à l’issue de la saison.