Départ du PSG : Kylian Mbappé provoque un crash !

Ce week-end, le Real Madrid s'est imposé face à Levante (2-0). De quoi sortir un peu la tête de l'eau pour les Merengue, mais il n'empêche que ça va très mal dans la capitale espagnole. En effet, la Casa Blanca traverse actuellement une période de fortes turbulences. Et si tout cela était la conséquence de la signature de Kylian Mbappé en provenance du PSG ?

Il en aura fallu attendre du temps, mais en 2024, le Real Madrid a fini par mettre la main sur Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat au PSG, le Français a donc rejoint la Casa Blanca. Alors qu'on pensait que les Merengue allaient rouler sur tout le monde, ce n'est clairement pas le cas. Bien le contraire. Depuis que Mbappé a posé ses valises à Madrid, c'est la chute libre. Faut-il alors voir un lien de cause à effet ?

« L'arrivée de Mbappé a changé l'équation » La descente aux enfers n'en finit plus pour le Real Madrid. C'est alors que sur le plateau du Canal Football Club a fait un lien avec l'arrivée de Kylian Mbappé, confiant : « Qu'on le veuille ou nous, l'arrivée de Mbappé a changé l'équation au sein du vestiaire et il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu alors qu'ils ont participé à faire gagner le Real Madrid : les Bellingham, Vinicius, etc et forcément ils ont les boules ».