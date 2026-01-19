Kylian Mbappé n'a pas oublié son ex, la déclaration en public !

Amadou Diawara

Formé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé va retrouver son ancien club ce mardi soir. En effet, le Merengue du Real Madrid reçoivent les Monégasques au Bernabeu, et ce, pour le compte de la 7ème journée de la saison régulière en Ligue des Champions. A la veille de ce rendez-vous, Kylian Mbappé a fait passer un message fort.

Pour le compte de la 7ème journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid va recevoir l'AS Monaco ce mardi soir au Bernabeu. L'occasion pour Kylian Mbappé de retrouver son club formateur.

Real Madrid : Kylian Mbappé interpelle l'AS Monaco Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi après-midi, Kylian Mbappé s'est prononcé sur Real Madrid - AS Monaco. Le numéro 10 merengue a tenu à rendre hommage à son ancien club.