Kylian Mbappé n'a pas oublié son ex, la déclaration en public !

Formé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé va retrouver son ancien club ce mardi soir. En effet, le Merengue du Real Madrid reçoivent les Monégasques au Bernabeu, et ce, pour le compte de la 7ème journée de la saison régulière en Ligue des Champions. A la veille de ce rendez-vous, Kylian Mbappé a fait passer un message fort.
Pour le compte de la 7ème journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid va recevoir l'AS Monaco ce mardi soir au Bernabeu. L'occasion pour Kylian Mbappé de retrouver son club formateur.
Real Madrid : Kylian Mbappé interpelle l'AS Monaco
Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi après-midi, Kylian Mbappé s'est prononcé sur Real Madrid - AS Monaco. Le numéro 10 merengue a tenu à rendre hommage à son ancien club.
«Ça aurait été impossible sans l'AS Monaco»
« C'est super d'avoir eu ce plan de carrière, de le respecter et d'avoir réalisé énormément de rêves, même si j'ai encore envie de faire beaucoup de choses. Ça aurait été impossible sans l'AS Monaco. J'avais un talent évident, mais j'ai continué mon apprentissage, je n'aurais jamais fait cette carrière sans avoir débuté à l'AS Monaco. Je suis toujours reconnaissant pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter. Ils ont été la première page de mon chemin au niveau professionnel et je n'oublierai jamais », a confié Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid.