Transfert officiel : L’OM va refaire le coup !

Après la vente de Robinio Vaz (18 ans) à l’AS Rome contre 25M€, l’OM a officialisé ce lundi le départ de Ruben Blanco. Déclassé dans la hiérarchie des gardiens, l’Espagnol âgé de 30 ans, arrivé à l’été 2022 en provenance du Celta Vigo, a été libéré de son contrat, qui courait jusqu’en juin 2026.

Lirola s’est engagé avec l’Hellas Vérone Avant cela, l’OM a également annoncé le départ de Pol Lirola dimanche. À cinq mois de la fin de son contrat, le latéral droit âgé de 28 ans a lui aussi été libéré par Marseille et s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec l’Hellas Vérone, où il pourrait voir Ulisses Garcia (30 ans) le rejoindre prochainement.