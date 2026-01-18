Transfert à l'OM : C'est officiel !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'espace d'une saison seulement, celle de sa signature, Pol Lirola a disposé d'un rôle phare au sein du secteur défensif de l'OM. Après quoi, l'Espagnol a été envoyé en prêt coup sur coup à Elche puis à Frosinone avant de végéter sur le banc des remplaçants de Roberto De Zerbi. L'OM a cassé son contrat, son départ pour l'Hellas Vérone a été officialisé ce dimanche.

Cinq saisons à l'OM. C'est du moins le temps qui s'est écoulé entre la signature de son contrat et son départ de manière définitive actée ce dimanche par l'Hellas Vérone. Entre temps, Pol Lirola a porté le maillot de l'Olympique de Marseille à 95 reprises, en inscrivant 4 buts et 8 passes décisives.

L'OM arrête officiellement les frais avec Pol Lirola Cependant, le défenseur a multiplié les expériences en prêt, une première fois à Elche en 2022/2023 et dans la foulée en Italie à Frosinone. Du côté de l'OL, le latéral droit espagnol de 28 ans a rapidement vu sa cote décroître au point où l'Olympique de Marseille l'a tout bonnement libéré de son contrat cet hiver afin de définitivement se séparer de lui.