Transfert à l'OM : C'est officiel !

L'espace d'une saison seulement, celle de sa signature, Pol Lirola a disposé d'un rôle phare au sein du secteur défensif de l'OM. Après quoi, l'Espagnol a été envoyé en prêt coup sur coup à Elche puis à Frosinone avant de végéter sur le banc des remplaçants de Roberto De Zerbi. L'OM a cassé son contrat, son départ pour l'Hellas Vérone a été officialisé ce dimanche.
Cinq saisons à l'OM. C'est du moins le temps qui s'est écoulé entre la signature de son contrat et son départ de manière définitive actée ce dimanche par l'Hellas Vérone. Entre temps, Pol Lirola a porté le maillot de l'Olympique de Marseille à 95 reprises, en inscrivant 4 buts et 8 passes décisives.
L'OM arrête officiellement les frais avec Pol Lirola
Cependant, le défenseur a multiplié les expériences en prêt, une première fois à Elche en 2022/2023 et dans la foulée en Italie à Frosinone. Du côté de l'OL, le latéral droit espagnol de 28 ans a rapidement vu sa cote décroître au point où l'Olympique de Marseille l'a tout bonnement libéré de son contrat cet hiver afin de définitivement se séparer de lui.
L'OM libère Lirola, l'Hellas Vérone lui offre une porte de sortie
L'Hellas Vérone en a profité pour s'attacher ses services sans avoir à verser la moindre indemnité de transfert à l'OM puisque Pol Lirola était ainsi devenu agent libre alors que le club marseillais avait tout de même misé 13M€ à l'été 2021 dans le but de l'arracher des mains de la Fiorentina. Nouveau chapitre de l'autre côté des Alpes pour Lirola donc.