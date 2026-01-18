OM - De Zerbi : La réponse franche de son vestiaire !

Ce samedi soir, l’OM s’est régalé sur la pelouse d’Angers. Victorieux (2-5), le club phocéen a livré une première mi-temps remarquable. 45 minutes qui ont fait le bonheur de Roberto De Zerbi qui l’a clairement fait savoir. Interrogé sur les propos de son entraîneur à l’OM, Bilal Nadir lui a répondu.
Roberto De Zerbi s’est régalé de la première mi-temps de ses joueurs lors de Angers-OM. En effet, après la victoire du club phocéen, l’entraîneur italien a fait savoir : « L’objectif, comme je l’ai dit aux joueurs à la mi-temps, ce n’est pas de faire 45 minutes très belles, peut-être les plus belles depuis que je suis ici, c’est de faire dix matchs d’affilée de ce niveau avec moi sur le banc. C’est notre plus grand défi ».
« On s’est bien sentis tous ensemble, avec beaucoup de plaisir »
Etait-ce la meilleure première mi-temps de l’OM sous Roberto De Zerbi ? Interrogé sur les propos de son entraîneur, Bilal Nadir a confié, rapporté par Le Phocéen : « C’est vrai que sur le terrain, on s’est bien sentis tous ensemble, avec beaucoup de plaisir. À la clé, on a mis quatre buts ».
« La meilleure, je ne sais pas, c’est lui qui sait mieux que nous »
« Il y a ces deux buts encaissés qui font un peu tache, mais si on parle du jeu, c’était une belle première mi-temps. Après, la meilleure, je ne sais pas, c’est lui qui sait mieux que nous », a poursuivi le milieu de terrain de l’OM.