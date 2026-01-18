OM - De Zerbi : La réponse franche de son vestiaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, l’OM s’est régalé sur la pelouse d’Angers. Victorieux (2-5), le club phocéen a livré une première mi-temps remarquable. 45 minutes qui ont fait le bonheur de Roberto De Zerbi qui l’a clairement fait savoir. Interrogé sur les propos de son entraîneur à l’OM, Bilal Nadir lui a répondu.

Roberto De Zerbi s’est régalé de la première mi-temps de ses joueurs lors de Angers-OM. En effet, après la victoire du club phocéen, l’entraîneur italien a fait savoir : « L’objectif, comme je l’ai dit aux joueurs à la mi-temps, ce n’est pas de faire 45 minutes très belles, peut-être les plus belles depuis que je suis ici, c’est de faire dix matchs d’affilée de ce niveau avec moi sur le banc. C’est notre plus grand défi ».

« On s’est bien sentis tous ensemble, avec beaucoup de plaisir » Etait-ce la meilleure première mi-temps de l’OM sous Roberto De Zerbi ? Interrogé sur les propos de son entraîneur, Bilal Nadir a confié, rapporté par Le Phocéen : « C’est vrai que sur le terrain, on s’est bien sentis tous ensemble, avec beaucoup de plaisir. À la clé, on a mis quatre buts ».