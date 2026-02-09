Le PSG n’hésitera pas à éjecter un joueur, ce moment où tout va basculer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière aura été exceptionnelle pour le PSG. En effet, le club de la capitale a réussi à atteindre le toit de l’Europe pour enfin décrocher cette première Ligue des Champions tant attendue. La mission a donc été remplie. Et maintenant ? La motivation est-elle toujours présente au PSG ? Il le faut sans quoi des décisions radicales pourraient tomber.

Alors que le PSG a pendant longtemps misé sur les individualités, le projet a complètement changé ces derniers mois. En effet, désormais, le club de la capitale a décidé de se baser sur un collectif et ça a payé avec cette Ligue des Champions remportée la saison dernière. Au PSG, le message est ainsi clair maintenant : c’est l’équipe qui passe en priorité. Les joueurs doivent donc se battre pour le groupe, sans quoi la sanction va arriver et elle est terrible.

« Si un joueur perd… » Au PSG, il faut donc que tout le monde tire dans le même sens. Et si ce n’est plus le cas avec un joueur, la porte de sortie lui sera alors montré. Une politique très claire expliquée par Luis Campos à l’occasion d’un entretien accordé à TF1 : « Quand on sent qu'un joueur n'a plus la tête au PSG, c'est que c'est le moment pour lui de s'en aller. Le plaisir de jouer est au cœur de notre projet. Si un joueur perd l'envie de venir tous les jours à l'entraînement, de jouer au Parc des Princes, de saluer nos supporters - une chose importante qu'on a changée aussi - et de communier avec son club et sa ville, il est temps d'aller voir ailleurs ».