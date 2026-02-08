F1 : Hamilton champion du monde ? «Si les planètes sont alignées...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant réalisé le meilleur temps des essais hivernaux de Barcelone, Lewis Hamilton a confié se sentir très à l’aise à bord de sa nouvelle monoplace conçue par Ferrari : la SF-26. Le septuple champion du monde peut-il à 41 ans aller chercher un nouveau titre mondial ? Certains observateurs y croient, mais seulement sous certaines conditions.

Après avoir vécu un cauchemar en 2025 pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton peut-il réussir à inverser la tendance au sein de l’écurie italienne ? Une chose est sûre, les essais hivernaux de Barcelone ont été prometteurs pour la « Scuderia », alors que le Britannique a réalisé les meilleurs temps des essais.

Lewis Hamilton : Massage, diner... Les détails de son rendez-vous avec Kim Kardashian fuitent https://t.co/lRPOziQvDc — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

Hamilton confiant pour le début de saison « L’an passé, nous avions connu un bien pire début d’essais. Donc, étant donné qu’il s’agit d’un règlement totalement nouveau, c’est mieux que ce que nous avons vécu par le passé, et j’espère vraiment que cela va continuer ainsi. Pour nous, l’objectif est de continuer à accumuler un maximum de kilomètres et d’informations sur le moteur, la voiture et l’aérodynamisme », déclarait Hamilton depuis Barcelone. Pour l’ancien pilote Johnny Herbert, Lewis Hamilton peut aller chercher un 8ème titre mondial, si tous les éléments s’emboîtent à merveille.