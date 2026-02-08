F1 : Hamilton champion du monde ? «Si les planètes sont alignées...»

Ayant réalisé le meilleur temps des essais hivernaux de Barcelone, Lewis Hamilton a confié se sentir très à l’aise à bord de sa nouvelle monoplace conçue par Ferrari : la SF-26. Le septuple champion du monde peut-il à 41 ans aller chercher un nouveau titre mondial ? Certains observateurs y croient, mais seulement sous certaines conditions.
Après avoir vécu un cauchemar en 2025 pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton peut-il réussir à inverser la tendance au sein de l’écurie italienne ? Une chose est sûre, les essais hivernaux de Barcelone ont été prometteurs pour la « Scuderia », alors que le Britannique a réalisé les meilleurs temps des essais.
Hamilton confiant pour le début de saison
« L’an passé, nous avions connu un bien pire début d’essais. Donc, étant donné qu’il s’agit d’un règlement totalement nouveau, c’est mieux que ce que nous avons vécu par le passé, et j’espère vraiment que cela va continuer ainsi. Pour nous, l’objectif est de continuer à accumuler un maximum de kilomètres et d’informations sur le moteur, la voiture et l’aérodynamisme », déclarait Hamilton depuis Barcelone. Pour l’ancien pilote Johnny Herbert, Lewis Hamilton peut aller chercher un 8ème titre mondial, si tous les éléments s’emboîtent à merveille.
« Si tout se met en place, si les planètes sont alignées, alors oui, ça peut clairement arriver »
« Oui, je pense que c’est possible, mais il faut que tout ce qui se passe sous vos mains fonctionne et vous mette à l’aise. Tout se résume vraiment à ça : est-ce qu’il se sent à l’aise dans la voiture ? On ne perd jamais son sens de la course : les dépassements, la constance, la capacité à préserver les pneus… tout ça ne s’en va pas. La vitesse pure est souvent la première chose qui décline. Les erreurs commencent aussi à apparaître avec l’âge. Malheureusement, d’après mon expérience, c’est comme ça. Mais c’est parfaitement normal. Donc oui, si tout se met en place, si les planètes sont alignées, alors oui, ça peut clairement arriver de nouveau », a ainsi confié Herbert dans des propos relayés par Next-Gen Auto.