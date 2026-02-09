Il annonce déjà la fin après avoir signé, «le PSG sera mon dernier projet» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet avec de nouveaux hommes pour le bâtir et le diriger. Des changements qui ont porté leurs fruits puisque le club de la capitale a remporté la Ligue des Champions. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice, mais voilà que l’un des architectes de ce nouveau PSG a déjà planifié son futur départ semble-t-il.

Le PSG a réussi à atteindre le toit de l’Europe en décrochant enfin la saison dernière cette tant attendue Ligue des Champions. Un objectif atteint grâce à de nombreux hommes Ousmane Dembélé, Luis Enrique, mais aussi Luis Campos. En 2022, le Portugais a remporté Leonardo, se voyant ainsi confier les clés du projet sportif parisien. C’est lui qui a ainsi été en charge des différents recrutements du PSG dernièrement et il a très souvent vu juste. Luis Campos a ainsi énormément apporté, mais voilà que tout cela sera prochainement fini.

Le PSG et après la retraite ? Ayant déjà montré ce qu’il pouvait faire à Monaco ou encore au Real Madrid, Luis Campos a prouvé qu’il était toujours l’un des meilleurs dirigeants au PSG. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que le club de la capitale a décidé il y a quelques mois de le prolonger jusqu’en 2030. Un contrat qui devrait d’ailleurs être le dernier pour Campos. En effet, à l’issue de cet engagement avec le PSG, le Portugais a semble-t-il prévu de prendre sa retraite.