Il annonce déjà la fin après avoir signé, «le PSG sera mon dernier projet» 

Au cours des dernières années, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet avec de nouveaux hommes pour le bâtir et le diriger. Des changements qui ont porté leurs fruits puisque le club de la capitale a remporté la Ligue des Champions. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice, mais voilà que l’un des architectes de ce nouveau PSG a déjà planifié son futur départ semble-t-il.
Le PSG a réussi à atteindre le toit de l’Europe en décrochant enfin la saison dernière cette tant attendue Ligue des Champions. Un objectif atteint grâce à de nombreux hommes Ousmane Dembélé, Luis Enrique, mais aussi Luis Campos. En 2022, le Portugais a remporté Leonardo, se voyant ainsi confier les clés du projet sportif parisien. C’est lui qui a ainsi été en charge des différents recrutements du PSG dernièrement et il a très souvent vu juste. Luis Campos a ainsi énormément apporté, mais voilà que tout cela sera prochainement fini.
Le PSG et après la retraite ?
Ayant déjà montré ce qu’il pouvait faire à Monaco ou encore au Real Madrid, Luis Campos a prouvé qu’il était toujours l’un des meilleurs dirigeants au PSG. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que le club de la capitale a décidé il y a quelques mois de le prolonger jusqu’en 2030. Un contrat qui devrait d’ailleurs être le dernier pour Campos. En effet, à l’issue de cet engagement avec le PSG, le Portugais a semble-t-il prévu de prendre sa retraite.
« Je pense que le PSG sera mon dernier projet dans le football »
« En 2030, à la fin de mon contrat, j'aurai 66 ans. Je pense que le PSG sera mon dernier projet dans le football. Ma santé, mon énergie et le plaisir que je tire au quotidien vont dicter quand il sera temps d'arrêter. Vous savez, quand on travaille autant, ça exige beaucoup d'énergie, de force intérieure et physique. À 40 ans, je continue, mais à 60 ans passés, c'est plus difficile de se projeter sur l'avenir. Aujourd'hui, je garde la même force et la même envie. Mais si je vois que je n'y arrive plus, je serai le premier à dire : « Je n'ai plus d'essence, il est temps de mettre la voiture au garage ». Quand j'en aurai fini, je pourrai dire à mon petit-fils que j'étais le seul au monde à avoir travaillé avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et les futurs grands. Au PSG, on a des jeunes qui vont écrire l’histoire », a lâché Luis Campos pour TF1.