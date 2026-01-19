C’est la folie à l’OM : Un nouveau transfert annoncé par la presse italienne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plus d’Himad Abdelli et de Quinten Timber, avec lesquels un accord contractuel a déjà été trouvé, l’OM explorerait une autre piste pour renforcer son milieu de terrain. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Lucas Da Cunha serait également dans le viseur des dirigeants marseillais et des contacts auraient été pris avec le joueur de Côme.

En discussion avec Angers dans l’optique d’un transfert d’Himad Abdelli (26 ans), l’OM a avancé dans un autre dossier en parallèle, celui de Quinten Timber (24 ans). Comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé avec le milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam.

L’OM également intéressé par Da Cunha Selon L’Equipe, les deux dossiers ne sont pas liés. L’OM veut donc recruter Himad Abdelli et Quinten Timber, mais explorerait dans le même temps une autre piste en Italie. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, des contacts auraient été pris avec Lucas Da Cunha (24 ans), sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Côme.