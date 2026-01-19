C’est la folie à l’OM : Un nouveau transfert annoncé par la presse italienne !

En plus d’Himad Abdelli et de Quinten Timber, avec lesquels un accord contractuel a déjà été trouvé, l’OM explorerait une autre piste pour renforcer son milieu de terrain. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Lucas Da Cunha serait également dans le viseur des dirigeants marseillais et des contacts auraient été pris avec le joueur de Côme.
En discussion avec Angers dans l’optique d’un transfert d’Himad Abdelli (26 ans), l’OM a avancé dans un autre dossier en parallèle, celui de Quinten Timber (24 ans). Comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé avec le milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam.
L’OM également intéressé par Da Cunha
Selon L’Equipe, les deux dossiers ne sont pas liés. L’OM veut donc recruter Himad Abdelli et Quinten Timber, mais explorerait dans le même temps une autre piste en Italie. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, des contacts auraient été pris avec Lucas Da Cunha (24 ans), sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Côme.
Gomes et Bakola sur le départ
Gianluca Di Marzio précise que l’arrivée de Lucas Da Cunha n’empêcherait pas celle de Quinten Timber. Difficile en revanche d’imaginer l’OM recruter les trois joueurs cet hiver et des départs devront avoir lieu dans ce secteur de jeu. En ce sens, Angel Gomes (25 ans) et Darryl Bakola (18 ans) ont tous les deux été annoncés vers la sortie dernièrement.