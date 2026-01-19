Officiel : L'OM annonce un transfert surprise !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin, Ruben Blanco n'est plus un joueur de l'OM. En effet, le club phocéen a officialisé le départ du gardien de 30 ans. L'écurie présidée par Pablo Longoria ayant résilié le bail de Ruben Blanco. Reste à savoir où le joueur espagnol va rebondir.

Lors de l'été 2022, l'OM a bouclé la signature de Ruben Blanco. Ayant passé trois ans et demi à Marseille, le gardien de 30 ans a fait ses valises. Si son contrat se terminait le 30 juin, Ruben Blanco a été libéré par l'OM ce lundi.

Mercato : L'OM a libéré Ruben Blanco Via un communiqué publié sur son site officiel, l'OM de Pablo Longoria a annoncé le départ de Ruben Blanco. Les hautes sphères marseillaises ayant résilié le bail du portier espagnol.