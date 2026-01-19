Officiel : L'OM annonce un transfert surprise !

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin, Ruben Blanco n'est plus un joueur de l'OM. En effet, le club phocéen a officialisé le départ du gardien de 30 ans. L'écurie présidée par Pablo Longoria ayant résilié le bail de Ruben Blanco. Reste à savoir où le joueur espagnol va rebondir.
Mercato : L'OM a libéré Ruben Blanco
«Ruben Blanco quitte l'OM»
« Ruben Blanco quitte l'OM. Arrivé à l'été 2022 sous la forme d'un prêt avant de rejoindre officiellement l'OM un an plus tard, Rubén Blanco quitte l'Olympique de Marseille vers de nouveaux horizons après 3 saisons et demi passées sous le maillot marseillais », peut-on lire. Reste à savoir dans quel club Ruben Blanco va signer librement et gratuitement pour reprendre du service lors de cette deuxième partie de saison.