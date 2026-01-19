Départ de De Zerbi : Le grand danger confirmé pour l'OM !

Si Roberto De Zerbi est actuellement en place sur le banc de l'OM, cela pourrait ne pas rester ainsi à l'avenir. En effet, la saison prochaine, l'Italien pourrait se trouver bien loin de Marseille. Dernièrement, de nombreuses rumeurs l'ont annoncé comme le potentiel futur coach de Manchester United et voilà que cette tendance ne fait que se confirmer pour De Zerbi.
En choisissant l'OM en 2024, Roberto De Zerbi avait recalé par la même occasion Manchester United. Snobés, les Red Devils n'auraient pas oublié l'entraîneur italien. A la recherche dès à présent d'un technicien pour la saison prochaine, le club mancunien garderait donc un oeil sur De Zerbi, pourtant sous contrat jusqu'en 2027 à Marseille. Et l'OM a de quoi s'inquiéter...
De Zerbi sur la liste !
Roberto De Zerbi futur entraîneur de Manchester United ? Ça se confirme. C'est le journaliste Pete O'Rourke qui en a rajouté une couche sur le sujet, expliquant pour Football Insider : « Je pense qu'il sera assurément sur la liste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il était déjà sur la liste à l'été 2024, lorsqu'INEOS envisageait de limoger Erik Ten Hag, mais il a finalement quitté Brighton pour rejoindre Marseille ».
« Ils lui ont déjà parlé »
« Ils ont continué à le suivre de près. De Zerbi sera donc l'un des noms que United examinera. Et comme je l'ai déjà dit, ils lui ont déjà parlé par le passé quand ils pensaient se séparer de Ten Hag. Il correspond parfaitement au profil recherché par United. Un jeune entraîneur prometteur, qui pratique un beau football et qui possède une expérience en Premier League, il sera donc certainement pris en considération », a-t-il poursuivi concernant De Zerbi et Manchester United. Affaire à suivre...