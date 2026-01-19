PSG : Luis Enrique de retour avec son ex ?

Il y a près d'un an, Luis Enrique prolongeait son contrat avec le PSG, étant ainsi désormais lié jusqu'en 2027. Mais voilà que l'avenir de l'Espagnol fait l'objet de nombreuses rumeurs. C'est ainsi qu'il est question d'un possible départ en fin de saison. A quoi faut-il alors s'attendre avec Luis Enrique ? Voilà qu'il pourrait notamment retrouver un club qu'il connait très bien.
Avec Luis Enrique, le PSG a réussi à se hisser sur le toit de l'Europe. Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le club de la capitale est mené d'une main de maitre par l'Espagnol. Mais cela va-t-il durer encore longtemps ? Si Luis Enrique est sous contrat jusqu'en 2027 à Paris, son avenir fait parler à l'étranger. Alors que son nom a été évoqué à Manchester United pour la saison prochaine, ce n'est pas tout...
De retour à Barcelone ?
Voilà que Luis Enrique pourrait notamment faire son retour... au FC Barcelone. Ancien joueur du club catalan, il l'a aussi entraîné de 2014 à 2017. C'est ainsi que selon les informations de Sport, la flamme pourrait se raviver avec le Barça. En effet, Luis Enrique et Mikel Arteta seraient les deux noms cochés pour remplacer à l'avenir Hansi Flick.
Quel avenir pour Luis Enrique ?
Luis Enrique reste pour le moment l'entraîneur du PSG. Quid donc de son avenir ? La question lui avait récemment été posée et c'est ainsi qu'il avait répondu à ce sujet : « Est-ce que je pourrais accepter un contrat à long terme au PSG ? (Il fait semblant de dormir) Est-ce que je pourrais être l’entraîneur du PSG à vie ? (Rires) On continue. Si tu prends aucune déclaration de ce que je dis dans le passé... C'était très clair ce que j'ai dit, et rien n'a changé ».