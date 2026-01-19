PSG : Luis Enrique de retour avec son ex ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a près d'un an, Luis Enrique prolongeait son contrat avec le PSG, étant ainsi désormais lié jusqu'en 2027. Mais voilà que l'avenir de l'Espagnol fait l'objet de nombreuses rumeurs. C'est ainsi qu'il est question d'un possible départ en fin de saison. A quoi faut-il alors s'attendre avec Luis Enrique ? Voilà qu'il pourrait notamment retrouver un club qu'il connait très bien.

Avec Luis Enrique, le PSG a réussi à se hisser sur le toit de l'Europe. Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le club de la capitale est mené d'une main de maitre par l'Espagnol. Mais cela va-t-il durer encore longtemps ? Si Luis Enrique est sous contrat jusqu'en 2027 à Paris, son avenir fait parler à l'étranger. Alors que son nom a été évoqué à Manchester United pour la saison prochaine, ce n'est pas tout...

De retour à Barcelone ? Voilà que Luis Enrique pourrait notamment faire son retour... au FC Barcelone. Ancien joueur du club catalan, il l'a aussi entraîné de 2014 à 2017. C'est ainsi que selon les informations de Sport, la flamme pourrait se raviver avec le Barça. En effet, Luis Enrique et Mikel Arteta seraient les deux noms cochés pour remplacer à l'avenir Hansi Flick.